Il professor Tomasi di Lampedusa L' officina del Gattopardo raccontata da Francesco Orlando

(Di martedì 21 febbraio 2023) Temeva che fosse “una porcata”. Era il 1957 e Giuseppediaveva finito di scrivere il. Lo aveva scritto con una biro rossa e buona parte sui tavoli dei bar. A Palermo, a Palazzo Butera, la sua casa, mancava una macchina da scrivere. Un anno prima, un ragazzo svogliato suonava alla sua porta. Si chiamava, aveva diciannove anni, ed era destinato a una tristissima carriera legale. Suo padre, Camillo, avvocato, possedeva un piccolo studio in una delle vie centrali della città. E’ in quello studio, in una “piccola stanzina”, nei giorni pari, i giorni di chiusura, che viene battuta, a macchina, da, la prima copia del romanzo. Quandosi incontrano era estate. ...