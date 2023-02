Il principe Andrea e Sarah Ferguson sconvolti dall’idea di perdere la casa (Di martedì 21 febbraio 2023) Il principe Andrea e la sua ex moglie, Sarah Ferguson, sarebbero “sconvolti” per la possibilità di essere “sfrattati” dalla Royal Lodge. I media britannici, infatti, riportano che il duca di York potrebbe perdere molto presto la sovvenzione annuale del valore di 249mila sterline. Proprio in queste settimane, infatti, re Carlo avrebbe lanciato un avvertimento alla Famiglia Reale inglese. Le indiscrezioni riportano che Carlo III avrebbe chiesto a tutti i membri della sua famiglia di stringere la cinghia, mentre esamina la spesa dai fondi provenienti dal Ducato di Lancaster, noto anche come “borsa privata” dei Windsor. L’analisi delle risorse della Corona e l’invito alla parsimonia avrebbero messo in allarme il principe Andrea e Sarah ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 febbraio 2023) Ile la sua ex moglie,, sarebbero “” per la possibilità di essere “sfrattati” dalla Royal Lodge. I media britannici, infatti, riportano che il duca di York potrebbemolto presto la sovvenzione annuale del valore di 249mila sterline. Proprio in queste settimane, infatti, re Carlo avrebbe lanciato un avvertimento alla Famiglia Reale inglese. Le indiscrezioni riportano che Carlo III avrebbe chiesto a tutti i membri della sua famiglia di stringere la cinghia, mentre esamina la spesa dai fondi provenienti dal Ducato di Lancaster, noto anche come “borsa privata” dei Windsor. L’analisi delle risorse della Corona e l’invito alla parsimonia avrebbero messo in allarme il...

