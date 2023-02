Il primo burger di insetti viene servito a Milano (Di martedì 21 febbraio 2023) A Milano e dintorni è spuntato il primo Grillo Cheeseburger. A idearlo è stata Pane & Trita, una piccola catena di sette ristoranti nata a Seregno e con punti vendita dislocati lungo tutto il perimetro lombardo. A seguito della recente autorizzazione dell’Unione europea (avvenuta lo scorso 24 gennaio) all’immissione sul mercato della polvere di grillo, che ha destato non poche polemiche, i fondatori del gruppo hanno subito colto l’occasione per portare in tavola il burger del futuro, anche se a onor del vero, pare che stessero perfezionando la ricetta da oltre un anno. La farina di grillo, creata con l’utilizzo del comune grillo domestico “Acheta domesticus”, dal gusto essenzialmente di patate e cannellini, oltre a essere sicura, ha il vantaggio di essere sostenibile in termini ambientali. “Qui è presente solo ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 21 febbraio 2023) Ae dintorni è spuntato ilGrillo Cheese. A idearlo è stata Pane & Trita, una piccola catena di sette ristoranti nata a Seregno e con punti vendita dislocati lungo tutto il perimetro lombardo. A seguito della recente autorizzazione dell’Unione europea (avvenuta lo scorso 24 gennaio) all’immissione sul mercato della polvere di grillo, che ha destato non poche polemiche, i fondatori del gruppo hanno subito colto l’occasione per portare in tavola ildel futuro, anche se a onor del vero, pare che stessero perfezionando la ricetta da oltre un anno. La farina di grillo, creata con l’utilizzo del comune grillo domestico “Acheta domesticus”, dal gusto essenzialmente di patate e cannellini, oltre a essere sicura, ha il vantaggio di essere sostenibile in termini ambientali. “Qui è presente solo ...

