Il primo biodiesel di Eni prodotto con il 100% di materie prime arriva nelle stazioni di servizio. Ecco come trovarlo (Di martedì 21 febbraio 2023) Il suo nome è HVOlution ed è fatto con materie prime vegetali di scarto e olii non edibili. Lo si può già trovare in 50 stazioni di servizio in Italia.... Leggi su dday (Di martedì 21 febbraio 2023) Il suo nome è HVOlution ed è fatto convegetali di scarto e olii non edibili. Lo si può già trovare in 50diin Italia....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : È prodotto con materie vegetali di scarto e olii non edibili. Per trovare le stazioni in Italia che già lo servono… - lacittanews : Eni ha presentato il primo biodiesel HVOlution derivato dal 100% di materie prime rinnovabili: è in vendita in 50 S… - AgencyGea : Entro marzo si troverà in 150 punti vendita in Italia. Per @eni 'già da oggi può dare un contributo importante all… -