Il politologo Bremmer: «L'Ucraina? Ormai è una guerra tra la Russia, gli Usa e la Nato» (Di martedì 21 febbraio 2023) Il politologo Ian Bremmer, fondatore di Eurasia, dice che la guerra in Ucraina Ormai è un conflitto aperto tra la Russia e la Nato. Una guerra per procura degli Stati Uniti. «La presenza di Biden a Kiev vuole contribuire ad assicurare la sconfitta della Russia. Ovvero un paese con un esercito enorme, che dispone di capacità di guerra asimmetrica tra le più notevoli al mondo e di 6.000 testate nucleari. La posta in gioco è alta, il viaggio di Biden l'ha alzata ulteriormente». Mentre se la Cina fornirà armi a Mosca arriverà un'escalation. Bremmer parla con Viviana Mazza sul Corriere della Sera. E non nasconde i problemi interni a Washington: «La maggior parte dei repubblicani appoggia Biden nelle sue posizioni politiche ...

