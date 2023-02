Il Po martoriato dalla siccità (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Il Distretto del fiume Po è ancora diviso in due dalla siccità. La parte centro/occidentale risente ancora in maniera importante dell'intensa e duratura siccità osservata l'anno scorso, le precipitazioni cumulate nel periodo autunnale e invernale non sono state sufficienti per recuperare il deficit pluviometrico: gli indici standardizzati di precipitazione a 6 e 12 mesi identificano condizioni meteorologiche di diffusa "siccità severa" con ampie aree in "siccità estrema". Tali condizioni hanno mediamente tempi di ritorno superiori a 30-50 anni. Lo rende noto l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Situazione decisamente migliore sulla pianura lombarda sud/orientale e sull'Emilia-Romagna, dove le precipitazioni più' diffuse e consistenti hanno ridotto il deficit pluviometrico semestrale ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Il Distretto del fiume Po è ancora diviso in due. La parte centro/occidentale risente ancora in maniera importante dell'intensa e duraturaosservata l'anno scorso, le precipitazioni cumulate nel periodo autunnale e invernale non sono state sufficienti per recuperare il deficit pluviometrico: gli indici standardizzati di precipitazione a 6 e 12 mesi identificano condizioni meteorologiche di diffusa "severa" con ampie aree in "estrema". Tali condizioni hanno mediamente tempi di ritorno superiori a 30-50 anni. Lo rende noto l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Situazione decisamente migliore sulla pianura lombarda sud/orientale e sull'Emilia-Romagna, dove le precipitazioni più' diffuse e consistenti hanno ridotto il deficit pluviometrico semestrale ...

