Il Pd si scopre fan di Giorgia | l' ultima moda Dem è l' elogio a Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 febbraio 2023) Dal mostro fascista alla grande statista il passo è breve, almeno per alcuni esponenti del Pd. In campagna elettorale i dem hanno puntato tutto sul pericolo democratico.come la faccia d'angelo usata dai vecchi missini per prendere possesso della stanza dei bottoni, brava all'opposizione, ma incapace di governare e ancora la leader vicina all'Ungheria di Orban che allontanerà l'Italia dai vecchi alleati europei. Poiè diventata la prima donna presidente del Consiglio italiano e da sinistra sono arrivati i primi timidi complimenti. Alessia Morani, ex deputata dem, scriveva su Twitter: «Complimenti aprima donna italiana che vince le elezioni politiche». Complimenti che nascondevano anche un certo imbarazzo nel dover constatare che la prima donna a «rompere il tetto ...