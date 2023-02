Il Paradiso delle signore trama 22 febbraio | Gloria racconta tutto a Veronica?

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ladella putata del 22delrivela che Gemma sarà molto preoccupata per quello che ha scoperto su Carlos. In merito a Marcello, invece, il ragazzo continuerà ad essere ignaro del terribile piano che Umberto sta ordendo alle sue spalle, pertanto, rassicurerà Adelaide sul suo operato. In merito a, L'articolo proviene da KontroKultura.