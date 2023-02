Il Paradiso delle Signore, trama 21 febbraio 2023: Gloria mette Ezio alle strette (Di martedì 21 febbraio 2023) La spinosa situazione tra Ezio e Gloria sarà al centro della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 21 febbraio 2023. Colombo e la Moreau, di recente, sono partiti insieme per un viaggio di lavoro, ma sono rimasti bloccati fuori Milano a causa di una tempesta di neve. In quel frangente, Gloria ha confessato al suo ex marito che Chiara Albani, la donna che lei salvò e che poi la denunciò, quando lei decise di scappare, si recò in commissariato per ritirare la denuncia nei suoi confronti, ma lei ormai era già fuggita. Questa rivelazione ha fatto sì che Ezio e Gloria si avvicinassero al punto da finire a letto insieme. Dopo questa notte di passione, la Moreau si aspettava che Colombo tornasse a casa e dicesse ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 febbraio 2023) La spinosa situazione trasarà al centro della puntata de Ildi martedì 21. Colombo e la Moreau, di recente, sono partiti insieme per un viaggio di lavoro, ma sono rimasti bloccati fuori Milano a causa di una tempesta di neve. In quel frangente,ha confessato al suo ex marito che Chiara Albani, la donna che lei salvò e che poi la denunciò, quando lei decise di scappare, si recò in commissariato per ritirare la denuncia nei suoi confronti, ma lei ormai era già fuggita. Questa rivelazione ha fatto sì chesi avvicinassero al punto da finire a letto insieme. Dopo questa notte di passione, la Moreau si aspettava che Colombo tornasse a casa e dicesse ...

