“Il padre di Saman Abbas partecipi in videconferenza al processo in corso in Italia”: la richiesta del ministro Nordio al Pakistan (Di martedì 21 febbraio 2023) Il padre di Saman Abbas deve partecipare in videoconferenza al processo in corso in Italia. È quello che ha chiesto il guardasigilli Carlo Nordio all’omologo Pakistano e alle competenti autorità locali la richiesta di assistenza giudiziaria ricevuta dalla Corte d’assise di Reggio Emilia. Il procedimento è quello per omicidio e occultamento di cadavere della ragazza di origine Pakistana, uccisa il primo giorno di maggio del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Ad ucciderla, secondo la procura guidata da Gaetano Paci, sono stati i suoi familiari che volevano punirla per essersi opposta in famiglia a un matrimonio combinato. Per mesi Saman era stata data per dispersa: poi il suo corpo è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildideve partecipare in videoconferenza alinin. È quello che ha chiesto il guardasigilli Carloall’omologoo e alle competenti autorità locali ladi assistenza giudiziaria ricevuta dalla Corte d’assise di Reggio Emilia. Il procedimento è quello per omicidio e occultamento di cadavere della ragazza di originea, uccisa il primo giorno di maggio del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Ad ucciderla, secondo la procura guidata da Gaetano Paci, sono stati i suoi familiari che volevano punirla per essersi opposta in famiglia a un matrimonio combinato. Per mesiera stata data per dispersa: poi il suo corpo è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Così M5s e Pd hanno piazzato una bomba sotto il bilancio ??? l potere di Pfizer su Ursula e Parla… - StraNotizie : Caso Saman, Nordio firma rogatoria: 'Padre partecipi al processo' - lc71488535 : RT @SkyTG24: Saman Abbas, Nordio firma rogatoria per processare il padre in Italia - corrierebologna : Saman, il ministro Nordio chiede la partecipazione del padre al processo in videoconferenza - lorypil66 : RT @repubblica: Saman, Nordio firma la rogatoria per celebrare il processo al padre in Italia -