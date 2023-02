Il Napoli vola anche in Champions League, battuto l’Eintracht Francoforte! (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte 2-0 in Germania nell’andata degli ottavi di Champions League. anche un rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Rosso per Kolo Mouani anche IN EUROPA ? Il Napoli demolitore in Italia è chiamato a dare risposte anche in Europa nel meraviglioso palcoscenico della Champions League. L’avversario è insidioso: i campioni dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte. Dopo un avvio un po’ contratto con il pericoloso Kolo Mouani, la squadra di Spalletti inizia a dare spettacolo dalla mezz’ora in avanti. Prima al 36? Kvaratskhelia sbaglia un rigore facendoselo parare da Trapp, ma dopo quattro minuti ci pensa Osimhen a zittire il Deutsche Bank Park su assist di ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) IlbatteFrancoforte 2-0 in Germania nell’andata degli ottavi diun rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Rosso per Kolo MouaniIN EUROPA ? Ildemolitore in Italia è chiamato a dare rispostein Europa nel meraviglioso palcoscenico della. L’avversario è insidioso: i campioni dell’EuropadelFrancoforte. Dopo un avvio un po’ contratto con il pericoloso Kolo Mouani, la squadra di Spalletti inizia a dare spettacolo dalla mezz’ora in avanti. Prima al 36? Kvaratskhelia sbaglia un rigore facendoselo parare da Trapp, ma dopo quattro minuti ci pensa Osimhen a zittire il Deutsche Bank Park su assist di ...

