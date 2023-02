Il Napoli archivia la pratica Champions come se fosse un caffè al bar (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Napoli ha superato anche l’esame Champions e lo ha fatto col piglio delle grandi. Non solo ha vinto in casa dell’Eintracht e ha ipotecato la qualificazione (è stato anche espulso Kolo Muani che al ritorno non giocherà) ma ha dimostrato anche di non avere mai la tremarella, di non temere il ruolo di rappresentante del calcio italiano, e di conoscere perfettamente i momenti della partita. La rappresentazione calcistica della forza tranquilla evocata da Mitterrand. Per dirla non in politichese, archivia la pratica Champions come se fosse un caffè al bar. E lo fa in una serata in cui Kvaratskhelia ha sbagliato un rigore e un’occasione davanti a Trapp. È finita 2-0 con reti di Osimhen (su millimetrico assist di Lozano) e nella ripresa raddoppio di Di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilha superato anche l’esamee lo ha fatto col piglio delle grandi. Non solo ha vinto in casa dell’Eintracht e ha ipotecato la qualificazione (è stato anche espulso Kolo Muani che al ritorno non giocherà) ma ha dimostrato anche di non avere mai la tremarella, di non temere il ruolo di rappresentante del calcio italiano, e di conoscere perfettamente i momenti della partita. La rappresentazione calcistica della forza tranquilla evocata da Mitterrand. Per dirla non in politichese,laseunal bar. E lo fa in una serata in cui Kvaratskhelia ha sbagliato un rigore e un’occasione davanti a Trapp. È finita 2-0 con reti di Osimhen (su millimetrico assist di Lozano) e nella ripresa raddoppio di Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxgallico : RT @napolista: Il Napoli archivia la pratica Champions come se fosse un caffè al bar Vince 2-0 in casa dell’Eintracht e sbaglia un rigore.… - napolista : Il Napoli archivia la pratica Champions come se fosse un caffè al bar Vince 2-0 in casa dell’Eintracht e sbaglia u… - positanonews : #Calcio #NapoliCalcio #Sport #capolista #sassuolocalcio Il Napoli archivia la pratica Sassuolo con la magia del KO - _Zeroazero : ???? #SerieA: il #Napoli continua a vincere. Battuto anche il #Sassuolo. Partenopei momentaneamente a +18 sull'#Inter… - scala_mario : Il #Napoli archivia anche la pratica #Sassuolo senza sprecare energie fisiche e mentali in vista della… -