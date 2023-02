Il Napoli alla conquista di Francoforte: la probabile formazione di Spalletti, due ballottaggi (Di martedì 21 febbraio 2023) La probabile formazione del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, Spalletti punta sui ‘titolari’ con Osimhen ristabilito al centro dell’attacco. Luciano Spalletti tra i convocati del Napoli non ha defezioni. Il tecnico può contare su tutti gli effettivi. Spalletti in conferenza stampa ha tenuto a ribadire che l’Eintracht è un avversario ostico e non la squadra materasso che tutti vorrebbero dipingere. Le squadre tedesche sono sempre ostiche da affrontare, a qualsiasi livello e la formazione di Glasner sta lottando per un posto in Champions League in Bundesliga. probabile formazione Napoli Secondo Gazzetta dello Sport la formazione del Napoli sarà ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 febbraio 2023) Ladelcontro l’Eintrachtpunta sui ‘titolari’ con Osimhen ristabilito al centro dell’attacco. Lucianotra i convocati delnon ha defezioni. Il tecnico può contare su tutti gli effettivi.in conferenza stampa ha tenuto a ribadire che l’Eintracht è un avversario ostico e non la squadra materasso che tutti vorrebbero dipingere. Le squadre tedesche sono sempre ostiche da affrontare, a qualsiasi livello e ladi Glasner sta lottando per un posto in Champions League in Bundesliga.Secondo Gazzetta dello Sport ladelsarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - ADeLaurentiis : Bellissimo Napoli con Kvara che festeggia alla grande il compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che… - anperillo : Il #Napoli non arretra di un passo neppure alla vigilia dell’impegno di #ChampionsLeague! #Kvaratskhelia e #Osimhen… - walking_david : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'A Napoli i medici hanno lanciato un messaggio ai camorristi: basta aggressioni o non vi curiamo più. Colpisce… - napolipiucom : Il Napoli alla conquista di Francoforte: la probabile formazione di Spalletti, due ballottaggi #CalcioNapoli… -