Il Monza e Paletta si separano | ufficiale la risoluzione consensuale del contratto

Gabriel Paletta, ormai ex difensore del Monza, ha risolto ufficialmente e consensualmente il suo contratto con i brianzoli. Ecco il comunicato. COMUNICATO – AC Monza comunica che Gabriel Paletta e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. Arrivato in Brianza nel novembre 2019, il difensore ha collezionato 50 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la doppia promozione di AC Monza dalla Serie C alla Serie A. A Gabriel, esempio di serietà e passione dentro e fuori dal campo, un affettuoso augurio per il suo futuro.

