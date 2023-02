Il messaggio di Putin all’Occidente: “È impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Questo è un discorso diretto. Sconfitta strategica della Russia. Cosa significa questo per noi? Cos’è? Significa finirci una volta per tutte. Cioè, intendono trasformare un conflitto locale in una fase di confronto globale. Questo è esattamente il modo in cui comprendiamo tutto questo e reagiremo di conseguenza, perché in questo caso stiamo parlando dell’esistenza del nostro Paese. Ma anche loro non possono non rendersi conto che è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia“. Lo ha detto il presidente, Vladimir Putin, nel discorso rivolto al Parlamento e trasmesso in diretta tv. Nel video, il passaggio in cui Putin parla di “confronto globale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Questo è un discorso diretto. Sconfitta strategica della. Cosa significa questo per noi? Cos’è? Significa finirci una volta per tutte. Cioè, intendono trasformare un conflitto locale in una fase di confronto globale. Questo è esattamente il modo in cui comprendiamo tutto questo e reagiremo di conseguenza, perché in questo caso stiamo parlando dell’esistenza del nostro Paese. Ma anche loro non possono non rendersi conto che èlasuldi“. Lo ha detto il presidente, Vladimir, nel discorso rivolto al Parlamento e trasmesso in diretta tv. Nel video, il passaggio in cuiparla di “confronto globale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

