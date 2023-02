(Di martedì 21 febbraio 2023) E, secondo Gazzetta.it , a fine stagione il tecnico potrebbe in Premier League per sedersi per la terza volta sulla panchina del(ha già allenato i Blues dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mirko77F : @SaverioTolomeo @CZampa_official A Savè io su Mourinho non sono serio e tu lo sai bene,rileggiti se lo hai ancora i… - TrivelloAntonio : RT @AndreaPelagatti: Il messaggio di Mourinho è chiaro ed arriva nel momento giusto della stagione:non basta uno stadio pieno, serve uno st… - joseseiperme : RT @AndreaPelagatti: Il messaggio di Mourinho è chiaro ed arriva nel momento giusto della stagione:non basta uno stadio pieno, serve uno st… - AndreaPelagatti : Il messaggio di Mourinho è chiaro ed arriva nel momento giusto della stagione:non basta uno stadio pieno, serve uno… - CarlosD6694 : RT @aleoricchio: José #Mourinho critico a fine partita con 'la gente che non capisce gli sforzi dei giocatori nonostante i limiti'. Provo… -

Sarà addio Il Chelsea è pronto L'addio ai giallorossi da parte diè più di un ipotesi. Lo "Special One" ha un contratto di circa 7 milioni di euro netti a stagione che scadrà nel giugno ......ai quali si rivolge sono consapevoli che ogni volta che affonda un colpo è per mandare un... Un inedito anche per un tipo navigato come. Forse, per la prima volta in carriera, José si ...

Mourinho riunisce la Roma in campo dopo la vittoria sul Verona: ha ... Sport Fanpage

"Stai con noi o sei contro". E così Mourinho torna all'antico Il Romanista

Mourinho senza alleati: chiarezza o addio alla Roma a fine stagione la Repubblica

Il messaggio di Mourinho spaventa la Roma. Sarà addio Il Chelsea è pronto Tiscali

Il messaggio di Mourinho sui social dopo Napoli-Roma Corriere dello Sport

Il messaggio tra le righe (“La società sa cosa aspettarsi ... vorrebbe capire quali progetti avrà la Roma in futuro. Chi lo conosce giura che a Mourinho non dispiaccia affatto stare a Roma. Ma che ...Se lo Special One attacca lo fa per difendere, erige un muro per proteggere la propria squadra e nel clou della stagione fa terra bruciata attorno ...