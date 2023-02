Il governo dichiara guerra alle occupazioni abusive (Di martedì 21 febbraio 2023) Più rapidità nel mettere in atto le norme vigenti che vanno riviste e migliorate. Detenzione fino a 7 anni e ammende fino a 7.000 euro per gli occupanti abusivi. Confedilizia ha accolto la notizia con sollievo Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Più rapidità nel mettere in atto le norme vigenti che vanno riviste e migliorate. Detenzione fino a 7 anni e ammende fino a 7.000 euro per gli occupanti abusivi. Confedilizia ha accolto la notizia con sollievo

