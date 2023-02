Il giorno della Dogana, via libera alla storica riqualificazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiParte la riqualificazione dell’antica Dogana. Dopo la consegna del cantiere, lo scorso 30 gennaio, questa mattina, gli operai dell’impresa “Sapit” di Roma hanno delimitato l’area di Piazza Amendola con l’apposita recinzione, avviando materialmente l’intervento di restyling più atteso degli ultimi decenni. Si tratta di una svoltaamministrativa vera e propria, dopo 31 anni di degrado. L’avvio dell’opera nasce sotto i buoni auspicidell’autorizzazione sismica del Genio Civile per le lavorazioni strutturali, che consentirà al Comune e all’impresa dell’appalto di eseguire in tempi più rapidi le lavorazioni strutturali sullo storico edificio. Il cronoprogramma prevede 360 giorni di tempo per completare tutte le lavorazioni e farrisorgere dalle proprie ceneri la celebre opera, cara agli avellinesi e celebre anche per la splendida ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiParte ladell’antica. Dopo la consegna del cantiere, lo scorso 30 gennaio, questa mattina, gli operai dell’impresa “Sapit” di Roma hanno delimitato l’area di Piazza Amendola con l’apposita recinzione, avviando materialmente l’intervento di restyling più atteso degli ultimi decenni. Si tratta di una svoltaamministrativa vera e propria, dopo 31 anni di degrado. L’avvio dell’opera nasce sotto i buoni auspicidell’autorizzazione sismica del Genio Civile per le lavorazioni strutturali, che consentirà al Comune e all’impresa dell’appalto di eseguire in tempi più rapidi le lavorazioni strutturali sullo storico edificio. Il cronoprogramma prevede 360 giorni di tempo per completare tutte le lavorazioni e farrisorgere dalle proprie ceneri la celebre opera, cara agli avellinesi e celebre anche per la splendida ...

