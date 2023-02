Il giallo di via Poma: lo strano suicidio di Pietrino Vanacore (Di martedì 21 febbraio 2023) Su Cusano Italia TV, nella trasmissione “Crimini e Criminologia” (in diretta tutte le domeniche dalle 21 a mezzanotte sul canale 264 del digitale terrestre), Fabio Camillacci è tornato a parlare del giallo di via Poma alla luce della recente riapertura delle indagini sull’omicidio di Simonetta Cesaroni dopo la scoperta del falso alibi di Francesco Caracciolo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Su Cusano Italia TV, nella trasmissione “Crimini e Criminologia” (in diretta tutte le domeniche dalle 21 a mezzanotte sul canale 264 del digitale terrestre), Fabio Camillacci è tornato a parlare deldi viaalla luce della recente riapertura delle indagini sull’omicidio di Simonetta Cesaroni dopo la scoperta del falso alibi di Francesco Caracciolo ... TAG24.

