Il futuro della giunta di Rocca: la lista degli assessori è quasi pronta (Di martedì 21 febbraio 2023) Francesco Rocca si avvicina al giorno della proclamazione dopo la vittoria alle elezioni regionali per il Lazio. E intanto lavora sulla giunta. Ma prima di poter incasellare tutti gli uomini e le donne nei vari assessorati si dovranno consumare una serie di passaggi politici tra i partiti. Secondo quanto ha ricostruito Dire il primo di questi si è tenuto il 21 febbraio: un bilaterale informale Fratelli d'Italia-Lega durante il quale è stato fatto il punto in vista della riunione di giovedì tra i coordinatori regionali di FdI, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati. Gli incastri sono complessi, perché oltre a tener presente i rapporti di forza tra i partiti, come sempre bisognerà non perdere di vista anche l'equilibrio tra i territori e la parità di genere. Gli assessori saranno 10, con il sempre ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Francescosi avvicina al giornoproclamazione dopo la vittoria alle elezioni regionali per il Lazio. E intanto lavora sulla. Ma prima di poter incasellare tutti gli uomini e le donne nei vari assessorati si dovranno consumare una serie di passaggi politici tra i partiti. Secondo quanto ha ricostruito Dire il primo di questi si è tenuto il 21 febbraio: un bilaterale informale Fratelli d'Italia-Lega durante il quale è stato fatto il punto in vistariunione di giovedì tra i coordinatori regionali di FdI, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati. Gli incastri sono complessi, perché oltre a tener presente i rapporti di forza tra i partiti, come sempre bisognerà non perdere di vista anche l'equilibrio tra i territori e la parità di genere. Glisaranno 10, con il sempre ...

