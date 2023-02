Il funzionamento del praticantato per diventare giornalisti e le sue distorsioni (Di martedì 21 febbraio 2023) Se si stanno individuando nuove strade per ampliare la platea dei giornalisti in Italia, significa che – comunque la si pensi – qualcosa non sta funzionando nell’attuale sistema che disciplina l’accesso alla professione e che, come abbiamo detto più volte, risale al 1963. Sarebbe già una data molto in là per una qualsiasi legge che vada a disciplinare degli aspetti sociali, figuriamoci per una norma che riguarda un settore come il giornalismo, letteralmente stravolto dall’avvento del digitale. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti aveva deciso di allargare il praticantato anche a chi avesse svolto un lavoro giornalistico in progetti editoriali non registrati come testate e, quindi, anche nei vari social network. La marcia indietro è stata fatta proprio in virtù del fatto che questo settore – coperto da una ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 febbraio 2023) Se si stanno individuando nuove strade per ampliare la platea deiin Italia, significa che – comunque la si pensi – qualcosa non sta funzionando nell’attuale sistema che disciplina l’accesso alla professione e che, come abbiamo detto più volte, risale al 1963. Sarebbe già una data molto in là per una qualsiasi legge che vada a disciplinare degli aspetti sociali, figuriamoci per una norma che riguarda un settore come il giornalismo, letteralmente stravolto dall’avvento del digitale. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine deiaveva deciso di allargare ilanche a chi avesse svolto un lavoroco in progetti editoriali non registrati come testate e, quindi, anche nei vari social network. La marcia indietro è stata fatta proprio in virtù del fatto che questo settore – coperto da una ...

