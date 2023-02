Il fair-play di Adosini: concede il bis dopo un errore arbitrale ed è ko. «Ho fatto ciò che la scherma mi ha insegnato» (Di martedì 21 febbraio 2023) In Francia. Le era stato assegnato un punto di troppo: di fronte alla proposta della direzione di rimettersi in pedana la bergamasca – libera di rifiutare – non ha esitato. Il gesto le è costato la sconfitta. «Ho sentito che sarebbe stato più corretto nei confronti dell’avversaria e del nostro sport». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 febbraio 2023) In Francia. Le era stato assegnato un punto di troppo: di fronte alla proposta della direzione di rimettersi in pedana la bergamasca – libera di rifiutare – non ha esitato. Il gesto le è costato la sconfitta. «Ho sentito che sarebbe stato più corretto nei confronti dell’avversaria e del nostro sport».

