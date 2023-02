Il duro attacco di Zelensky a Berlusconi: «La sua casa non è mai stata bombardata né gli hanno ucciso i parenti» (Di martedì 21 febbraio 2023) «Diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quel leader ha dato un mandato». Così Volodymyr Zelensky inizia a rispondere alle parole di Silvio Berlusconi, che aveva giudicato negativamente il comportamento del presidente ucraino. «Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata, mai siano arrivati con i carri armati nel suo giardino, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare e tutto questo grazie all’amore fraterno della Russia», ha detto. La scorsa settimana il leader di Forza Italia ha dichiarato: «Bastava che lui cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e la devastazione del suo Paese non sarebbe ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) «Diversi leaderdiritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quel leader ha dato un mandato». Così Volodymyrinizia a rispondere alle parole di Silvio, che aveva giudicato negativamente il comportamento del presidente ucraino. «Io credo che ladinon sia mai, mai siano arrivati con i carri armati nel suo giardino, nessuno ha ammazzato i suoi, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare e tutto questo grazie all’amore fraterno della Russia», ha detto. La scorsa settimana il leader di Forza Italia ha dichiarato: «Bastava che lui cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e la devastazione del suo Paese non sarebbe ...

