Il drone che trasporta sangue e beni salvavita è sicuro | la nuova frontiera dell’innovazione

Leggi su fmag

(Di martedì 21 febbraio 2023)re ilcon i droni è. Sapevamo già che i droni stanno diventando fondamentali per le attività di monitoraggio e ricerca – dalle specie “aliene” all’osservazione dei flussi idrici, passando per i principi dell’agricoltura 4.0 – ma ancora un passo in avanti è stato fatto nel progetto del Cnr-Ifc, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Asl Toscana Nord Ovest, in collaborazione con lo spin off ‘Abzero’ della stessa Scuola Superiore Sant’Anna. Si tratta, in altre parole, di utilizzare i droni per il trasporto dimedicali: l’esperimento ha dimostrato che il materiale resta integro e può essere immediatamente pronto per l’utilizzo. Ma cerchiamo di capirne di più. Il trasporto diattraverso il: come ...