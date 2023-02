Il documento per l'Iniziativa di sicurezza mondiale pubblicato dalla Cina: ecco cosa c'è scritto (Di martedì 21 febbraio 2023) La Cina pubblica il documento concettuale dell'Iniziativa di sicurezza globale (GSI), invitando a risolvere le controversie attraverso il dialogo e rifiutando la politica di potere Una guerra nucleare ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Lapubblica ilconcettuale dell'diglobale (GSI), invitando a risolvere le controversie attraverso il dialogo e rifiutando la politica di potere Una guerra nucleare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per la cronaca: la bandiera #Chiellini è il capitano che ai magistrati disse di non avere mai firmato un documento… - messorina52 : Per favore facciamo tutti attenzione e leggiamo questo documento! - MauroRossi75 : @BluesRunner2 @Dott_Fratto @strebba90 @MedBunker @borghi_claudio Ti ho bloccato perché ho capito che sei un troll.… - As_Aifi : ?? Il Parlamento Ue approva una Cycling strategy Via libera a un documento di 18 punti per promuovere la ciclabilità… - CurzioRaffaele : RT @elisamariastel1: Più di 500.000 tedeschi hanno firmato la petizione 'Manifesto per la pace' contro il sostegno militare dell'Ucraina.… -