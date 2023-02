Il distorto mercato automobilistico italiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono il Molise e la Calabria le due regioni d’Italia in cui è maggiore il rapporto tra automobili e abitanti, dopo Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Vi sono rispettivamente 732 e 709 veicoli ogni mille persone, più che nella benestante Lombardia (624), più che nelle terre dei motori, il Piemonte e l’Emilia Romagna (682 e 660). Più, anche, che in importanti e ricche aree d’Europa, come la Catalogna, dove si scende a 463 auto ogni mille residenti, le contee irlandesi, le province olandesi. Cosa significa? Il dato più rilevante è che il possesso e l’uso delle quattro ruote non è strettamente collegato al reddito come si potrebbe di primo acchito pensare. Lo si nota confrontando la mappa del Pil pro capite con quello della densità di auto: non corrispondono. Dati Eurostat in proporzione alla media europea. Dati più alti in rossoIl Sud Italia, in particolare, spicca. Rispetto alla ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono il Molise e la Calabria le due regioni d’Italia in cui è maggiore il rapporto tra automobili e abitanti, dopo Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Vi sono rispettivamente 732 e 709 veicoli ogni mille persone, più che nella benestante Lombardia (624), più che nelle terre dei motori, il Piemonte e l’Emilia Romagna (682 e 660). Più, anche, che in importanti e ricche aree d’Europa, come la Catalogna, dove si scende a 463 auto ogni mille residenti, le contee irlandesi, le province olandesi. Cosa significa? Il dato più rilevante è che il possesso e l’uso delle quattro ruote non è strettamente collegato al reddito come si potrebbe di primo acchito pensare. Lo si nota confrontando la mappa del Pil pro capite con quello della densità di auto: non corrispondono. Dati Eurostat in proporzione alla media europea. Dati più alti in rossoIl Sud Italia, in particolare, spicca. Rispetto alla ...

