Il discorso di Putin: 'Hanno iniziato loro la guerra, continueremo l'operazione speciale' (Di martedì 21 febbraio 2023) Il leader del Cremlino al Parlamento: 'Abbiamo fatto di tutto per risolvere pacificamente il problema del Donbass. L'Ucraina voleva le armi nucleari. Ora operazione per liquidare la minaccia neo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Il leader del Cremlino al Parlamento: 'Abbiamo fatto di tutto per risolvere pacificamente il problema del Donbass. L'Ucraina voleva le armi nucleari. Oraper liquidare la minaccia neo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - putino : La sintesi del discorso di Putin sinora: odio, menzogne, falsità e mistificazioni su mistificazioni. - TgLa7 : Appuntamento martedì 21 febbraio alle 17 per uno speciale con Enrico Mentana dedicato al discorso di Putin e quello… - RaffaeleRizzo17 : @TgLa7 Un discorso falso. Ma come fa Putin a sostenere che la ???? è in pericolo? Semmai è l'???? in pericolo! Come fa… - LiciaBon : RT @ilmondoeditutti: #Putin #Discorso Perdonatemi ma ho rinunciato ad ascoltare altre boiate. Sui un estratto del suo discorso. To Read ??????… -