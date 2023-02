Il discorso di Putin alla nazione (Di martedì 21 febbraio 2023) In molti si aspettavano un annuncio importante, ma il presidente russo ha ripetuto vecchie accuse al governo ucraino e ai paesi occidentali Leggi su ilpost (Di martedì 21 febbraio 2023) In molti si aspettavano un annuncio importante, ma il presidente russo ha ripetuto vecchie accuse al governo ucraino e ai paesi occidentali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - putino : La sintesi del discorso di Putin sinora: odio, menzogne, falsità e mistificazioni su mistificazioni. - MarcoFattorini : Criminali di guerra in prima fila al discorso di #Putin - gieffeci71 : RT @marioadinolfi: Prima di liquidare il discorso di Putin come “propaganda” va letto bene. Sulle intenzioni di Usa e Nato tramite Ucraina… - PierpaoloC_ : Il discorso di #Putin è un discorso populista, debole, di chi sa di essere in difficoltà. Continua la sua falsa pro… -