Il discorso di Joe Biden da Varsavia e quello di Vladimir Putin da Mosca (Di martedì 21 febbraio 2023) L'anniversario della guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, un anno dopo vede due mondi contrapporsi a distanza. Oggi a Mosca il presidente russo Vladimir Putin pronuncia un atteso discorso alla nazione. Poche ore dopo, il presidente americano Joe Biden dopo la missione di ieri a Kyjiv oggi parlerà da Varsavia. Il canale di notizie statale Russia 24 ha lanciato addirittura un conto alla rovescia prima dell'inizio dell'intervento di Putin previsto a mezzogiorno (ore 10 italiane). Il presidente russo parlerà di fronte al Parlamento in seduta comune e ai vertici militari, politici ed economici della Russia per rimarcare l'anniversario della guerra e giustificare l'invasione. Ma, come riporta il New York Times, alcuni analisti sostengono che il viaggio a sorpresa ...

