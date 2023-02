Il dilemma dei caccia all’Ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) Se ci fosse modo di tornare indietro di un anno ci accorgeremmo che i Paesi occidentali scesi in campo al fianco di Kiev avevano posto due condizioni: la prima, di non colpire il territorio russo; la seconda, non fornire cacciabombardieri né garantire una No Fly Zone. In sintesi, l’obiettivo dei vari Biden, Macron e Scholz era quello di aiutare l’Ucraina a difendersi cercando in tutti i modi di evitare che il conflitto si allargasse a dismisura o, peggio, che coinvolgesse direttamente la Nato. Da quei giorni ne è passata di acqua sotto i ponti. Zelensky partecipa ai vertici dell’Alleanza Atlantica, ha avviato le procedure per entrare in Ue, di trattati di pace non parla più nessuno e Kiev ha colpito eccome in territorio russo. Di più: si fa sempre più concreta l’ipotesi che, oltre ai missili a lunga gittata e ai tank, dalla Nato arrivino anche i caccia ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023) Se ci fosse modo di tornare indietro di un anno ci accorgeremmo che i Paesi occidentali scesi in campo al fianco di Kiev avevano posto due condizioni: la prima, di non colpire il territorio russo; la seconda, non fornirebombardieri né garantire una No Fly Zone. In sintesi, l’obiettivo dei vari Biden, Macron e Scholz era quello di aiutare l’Ucraina a difendersi cercando in tutti i modi di evitare che il conflitto si allargasse a dismisura o, peggio, che coinvolgesse direttamente la Nato. Da quei giorni ne è passata di acqua sotto i ponti. Zelensky partecipa ai vertici dell’Alleanza Atlantica, ha avviato le procedure per entrare in Ue, di trattati di pace non parla più nessuno e Kiev ha colpito eccome in territorio russo. Di più: si fa sempre più concreta l’ipotesi che, oltre ai missili a lunga gittata e ai tank, dalla Nato arrivino anche i...

