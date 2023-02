"Il deputato Pd chiuso in una stanza al buio". Folle rissa alle primarie Pd (Di martedì 21 febbraio 2023) A Gragnano (Napoli) l'incredibile rissa al congresso di circolo. Tra i sostenitori di Bonaccini e Shlein volano accuse e insulti. Il deputato dem Sarracino viene bloccato in una stanza. "Fatto gravissimo" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) A Gragnano (Napoli) l'incredibileal congresso di circolo. Tra i sostenitori di Bonaccini e Shlein volano accuse e insulti. Ildem Sarracino viene bloccato in una. "Fatto gravissimo"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Quando viene chiesto a Sarracino di andarsene, lui rimane seduto. A quel punto viene staccata la corrente e sbarrat… - stefanoski011 : @_Televoti_GFvip QUESTO SE NON FOSSE PER IL PADRE DEPUTATO CHE LO RACCOMANDA PER MANDARLO HA QUESTE TRASMISSIONI ,… -