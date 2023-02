Il contoterzismo agrario di fronte alla sfida della tracciabilità digitale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le imprese agromeccaniche sono sempre più impegnate nella digitalizzazione dei processi produttivi: siamo diad un’agricoltura ‘smart’ che si avvale di software complessi al fine di condurre l’attività produttiva verso sempre maggiori livelli di efficienza grazie a processi di gestione dei dati colturali. Su questo tema è intervenuto in un recente editoriale il presidente di CAI Agromec, Gianni DBernardina, affermando che “le imprese agromeccaniche sono già protagoniste di questo sistema e dovranno pertanto essere riconosciute come tali, in quanto capaci di certificare capillarmente il loro lavoro, rispettando i requisiti di, tecnologia e professionalità”. “I fatti dimostrano che l’apporto del comparto agromeccanico nell’applicazione delle nuove tecnologie – commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai ...