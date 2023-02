Il caso Firenze | la testimonianza | noi picchiati da anarchici e centri sociali | ma non se ne è mai fatto un caso nazionale

(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo i fatti al liceo Michelangiolo di, la macchina giornalistica di sinistra ha imbastito l’ennesima campagna partigiana sul pericolo dello squadrismo fascista. Ovviamente sono tutti alacremente impegnati a fare di un, seppur deprecabile, undi Stato. Pagine e pagine di giornale, ore e ore di trasmissione, sforzi sovraumani per gonfiare il palloncino rosso da sventolare davanti agli occhi degli italiani e contraffare la verità. La verità è che in Italia esiste, – è radicata – una violenza di sinistra, perpetrata costantemente da, collettivi,. Passata sotto silenzio, sminuita, nascosta. Lo dico con coscienza di causa abitando a Bologna. Da quando ho iniziato a fare politica, ho solo subìto ed ho visto subire di tutto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Il caso Firenze, la testimonianza: noi picchiati da anarchici e centri sociali, ma non se ne è mai fatto un caso na… - PaoloBersani9 : RT @PaoloBersani9: @repubblica @Corriere @MediasetTgcom24 @SkyTG24 Mentre i furbetti #Meloni e #Salvini neanche prendono le distanze dagli… - PaoloBersani9 : @repubblica @Corriere @MediasetTgcom24 @SkyTG24 Mentre i furbetti #Meloni e #Salvini neanche prendono le distanze… - globalistIT : - Paolo95499263 : Anche la Digis, riguardo a Firenze,ritiene che i ragazzi di destra sono stati,provocati e hanno reagito. Caso chiuso. -

... esperto in Medicina del Sonno, professore presso l'Università di Bologna e die membro del ... Nel primola visita specialistica è desiderata dalla persona che condivide il letto con chi ...... al termine di due momenti di lavoro realizzati ada attrici e attori del Théâtre de la ... La scelta è ricaduta su Ionesco Suite non per: si tratta di uno spettacolo fortemente ...

Firenze, aggressione al Michelangiolo. Nuovo video: “Rissa, non spedizione punitiva”. Il caso in Parlamento LA NAZIONE

Aggressione a Firenze, non era la prima volta: “Un altro caso davanti al liceo Pascoli Il Fatto Quotidiano

Il pestaggio di studenti a Firenze diventa un caso politico. Letta e ... LA NOTIZIA

Il caso Firenze, la testimonianza: noi picchiati da anarchici e centri ... Secolo d'Italia

Regione Toscana e Polizia di Stato firmano un accordo contro i crimini informatici LA NAZIONE

La sezione disciplinare del Csm ha sanzionato il magistrato per "comportamento gravemente scorretto" in relazione ad alcuni messaggi inviati all'ex magistrato Luca Palmara in cui si riferiva al colleg ...FIRENZE – Sono 3 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 18 febbraio 2023. Si tratta di 2 uomini e 1 donna con età media di 74 anni. Sono 254 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiqu ...