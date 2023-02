Il Carnevale in Germania

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ilinha diverse varianti regionali, con i propri nomi e i propri usi e costumi. A ovest ilsi chiama “Karneval”, al centro e al sud “Fastnacht” e in Baviera “Fasching”. Insi ama parlare delcome la quinta stagione dell’anno. Le “capitali del” sono Köln (Colonia) Düsseldorf, e Mainz (Magonza). In quei giorni la festa è totale! Ilpiù conosciuto è quello Renano, tra cui spicca ildi Colonia, il più famoso di tutti che quest’anno celebra i suoi 200 anni di vita. Ilnelle province tedesche della Renania Settentrionale-Vestfalia e nella Renania-Palatinato viene celebrato in modo particolarmente stravagante. Tradizionalmente, il periodo della “Jecke ...