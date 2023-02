IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI SVELA LA MASCHERA DEI COLOMBI (FOTO E VIDEO) (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la MASCHERA del Cuore che ospiterà il vip MASCHERATO per una notte, MILLY CARLUCCI presenta la prima MASCHERA del cast fisso della quarta edizione del CANTANTE MASCHERATO, al via sabato 18 marzo su Rai1 alle 21.25 con sei nuove puntate. Parliamo dei COLOMBI. Il pubblico da casa attraverso i social e la giuria del CANTANTE MASCHERATO, formata da Iva Zanicchi, Serena Bortone, Christian De Sica e dai veterani Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, saranno chiamati a indovinare chi canta sotto le maschere. Parla la CARLUCCI: Bella, elegante, poetica. Ecco la MASCHERA dei COLOMBI. Può essere uno, possono essere due, ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo ladel Cuore che ospiterà il vipper una notte,presenta la primadel cast fisso della quarta edizione del, al via sabato 18 marzo su Rai1 alle 21.25 con sei nuove puntate. Parliamo dei. Il pubblico da casa attraverso i social e la giuria del, formata da Iva Zanicchi, Serena Bortone, Christian De Sica e dai veterani Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, saranno chiamati a indovinare chi canta sotto le maschere. Parla la: Bella, elegante, poetica. Ecco ladei. Può essere uno, possono essere due, ...

