(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il discorso di Vladimirsullo Stato della Nazione è stato intriso di propaganda e di una tensione costante contro il nemico occidentale. Non poteva essere altrimenti. Il capo del Cremlino ha usato tutte le armi retoriche a disposizione, parlando della guerra in Ucraina, del nemico nazista e di che sostiene Kiev, a partire dStati Uniti imperialisti. E’ però sul terreno dell’economia che ha giocato ilpiù vistoso. In più passaggi ha insistito sull’effetto limitato delle sanzioni e sulle capacità del tessuto produttivo russo non solo i reagire ma di ribaltare le forze in campo. “La Russia sta effettivamente entrando in un nuovo ciclo di sviluppo economico, ci sono tutte le opportunità per una svolta in molti settori”. La Federazione Russa, ha annunciato, “ha stanziato oltre un trilione di rubli a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Il bluff di Putin sull'economia, dalla produzione all'attacco agli oligarchi. Le parole del capo del Cremlino punta… - fisco24_info : Il bluff di Putin sull'economia, dalla produzione all'attacco agli oligarchi: (Adnkronos) - Le parole del capo del… - ledicoladelsud : Il bluff di Putin sull’economia, dalla produzione all’attacco agli oligarchi - NessunLuogo24 : 'Pensare che le mosse di #Putin siano sempre un bluff è sbagliato. Questo non significa che ci sarà una escalation… - ZuZorander : RT @harriton777: che il formato della Normandia un'esibizione diplomatica, un bluff'. ??Vladimir Putin ha affermato che lo Stato non intend… -

Pubblichiamo il discorso integrale che oggi Vladimir, a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, ha tenuto di fronte ai deputati dell'... un. Si scopre che per tutto il tempo in cui il ...'Sono addirittura orgogliosi dei loro assassini, e parlano degli Accordi di Minsk come un', ha detto. 'Hanno giocato con la vita delle persone e con carte false', ha proseguito il ...

Il bluff di Putin sull'economia, dalla produzione all'attacco agli oligarchi Adnkronos

Putin: Stop al trattato New Start sulle armi nucleari. Blinken: irresponsabile - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Putin: “Sospendiamo la nostra partecipazione al trattato Nuovo Start sulla riduzione delle armi nucleari” Agenzia Nova

Alcune delle cose che ha detto Putin nel suo messaggio alla nazione Agenzia askanews

Putin: tempi difficili e di svolta per la Russia. L'Occidente ci ha ingannato - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il discorso di Vladimir Putin sullo Stato della Nazione è stato intriso di propaganda e di una tensione costante contro il nemico occidentale. Non poteva essere altrimenti. Il capo del Cremlino ha usa ..."If you're afraid of Putin using nukes, then you already lose the war against him," former Russian diplomat Boris Bondarev told Newsweek.