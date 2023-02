Il Benevento riparte | Stellone perde pezzi | società a un bivio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa ripresa è fissata per questo pomeriggio. Ilsi ritroverà oggi per riprendere la preparazione dopo la vittoria nello scontro salvezza con il Brescia. Un successo scaccia crisi, è quello che si augura Roberto. La novità più significativa sarà rappresentata da un morale finalmente risollevato dopo la lunga attesa. Erano più di due mesi, infatti, che la Strega non esultava per un successo e i tre punti conquistati contro i lombardi hanno permesso a Letizia e compagni di togliersi un bel macigno dalle spalle. La vittoria aiuta a lavorare meglio, un mantra ripetuto da tutti gli allenatori passati per il Vigorito e da cui adessoproverà a trarre giovamento per preparare la trasferta di domenica contro l’Ascoli. Il tecnico romano dovrà aggrapparsi soprattutto allo spirito, perché ...