Ignazio La Russa | “Un figlio gay? Un dispiacere | un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui”

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Accetterei conla notizia di unsemilanista, diverso da me. Unche illui”, lo dice il presidente del Senato,La, intervistato da Francesca Fagnani per la nuova stagione di Belve. Prima della messa in onda del programma sono trapelate alcune sue dichiarazioni. Ricordiamo che Laè notoriamente interista. Poi ha aggiunto: “Amo il genere femminile” e “il livello estetico delle donne nel centrodestra è diminuito, è aumentata la qualità, a sinistra non guardo…”. Laha anche detto di odiare il politically ...

Senato, La: 'Sul fascismo Mi piacerebbe fare più battute'Laparla a tutto campo di diversi temi, anche quelli più sensibili . Il presidente del Senato svela retroscena e ribadisce alcune sue posizioni politiche. 'Se mio figlio mi dicesse di ...L'ex ministro e attuale presidente del Senato intervistato da Francesca Fagnani a 'Belve': vari gli argomenti ...

Qui Casa La Russa: la dinasty siculo-milanese, il saluto a romano e il figlio rapper

"Quello che non mi è mai piaciuto è l'attuale vicepresidente della Camera Mulè. Non è un nemico, non mi è simpatico". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa