Ignazio La Russa: un figlio gay? Sarebbe un piccolo dispiacere, come se fosse milanista (Di martedì 21 febbraio 2023) figlio gay piccolo dispiacere, non un problema La frase sul 'figlio gay' ha ovviamente scatenato diverse repliche e così il presidente del Senato è tornato sull'argomento. 'Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, senza capire il contesto. A una domanda specifica ho risposto che avere un figlio gay Sarebbe un piccolo dispiacere, ma ...

