Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Ignazio La Russa: un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista #21febbraio #presidentedelsenato… - ZenatiDavide : Le frasi di Ignazio La Russa su un figlio gay (“sarebbe un dispiacere”) accendono la polemica politica: Le dichiara… - normalizehomes : RT @Tremenoventi: E se ti nasce un figlio Ignazio La Russa? - icemastromatteo : RT @AlekosPrete: Per i fatti legati all’assalto della CGIL a Roma, la difesa di Roberto Fiore chiede che venga ascoltato dai giudici il Pre… - tinamartinareal : RT @Tremenoventi: E se ti nasce un figlio Ignazio La Russa? -

Lo afferma il presidente del Senato,La, all'indomani dell'intervista per la trasmissione Belve in onda su Raidue. Il Pd: "Parole inaccettabili" "Lanon è un semplice ...Non lascia spazio ad eventuali dubbi la dichiarazione diLa, presidente del Senato della Repubblica italiana. Il politico si è espresso così nel corso di un intervento ad un programma ...

Belve, Ignazio La Russa: "A chi ho regalato il busto del Duce" Liberoquotidiano.it

I tre figli di Ignazio La Russa: solo il secondogenito Lorenzo Cochis segue le orme paterne Corriere Milano

Assalto Cgil: difesa Fiore chiede di ascoltare La Russa Agenzia ANSA

Assalto alla Cgil: la difesa di Roberto Fiore chiede di ascoltare Ignazio La Russa come teste Corriere Roma

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...