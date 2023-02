Ignazio La Russa: «Un figlio gay? Accetterei con dispiacere» (Di martedì 21 febbraio 2023) Fanno discutere le anticipazioni dell'intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa fatta da Francesca Fagnani a Belve in onda su Rai Due. L'esponente di Fratelli d'Italia ha parlato anche delle donne del centrodestra Leggi su vanityfair (Di martedì 21 febbraio 2023) Fanno discutere le anticipazioni dell'intervista al presidente del SenatoLafatta da Francesca Fagnani a Belve in onda su Rai Due. L'esponente di Fratelli d'Italia ha parlato anche delle donne del centrodestra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Leggo critiche da chi non ha neanche visto il programma. A una domanda ho risposto che avere un figlio gay sarebbe… - SkyTG24 : La Russa: 'Un figlio gay? Sarebbe un dispiacere come se fosse milanista' - MediasetTgcom24 : Ignazio La Russa: un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista #21febbraio #presidentedelsenato… - lechuck75 : RT @siriomerenda: Ignazio La Russa 'un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista'...pensa al nostro dispiacere nell'avere… - filglor : RT @Tremenoventi: E se ti nasce un figlio Ignazio La Russa? -