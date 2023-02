Ignazio La Russa | età | moglie | figli | lavoro | biografia e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 febbraio 2023) In queste ore il web sta discutendo parecchio del presidente del SenatoLa, dopo le sue dichiarazioni alla prima puntata del programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani (che ricordiamo è stata co – conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo l’8 febbraio scorso) su Rai 2. Andrà in onda stasera alle 21:20. Inoltre Lapotrebbe essere sentito come testimone nell’ambito del processo contro Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ed altri. Sono imputati per l’assalto alla sede della Cigil a Roma durante una manifestazione “Non Vax” tenutasi il 9 ottobre del 2021. In questo articolo conosceremo meglio chi ricopre la terza carica dello Stato. Età,diLa ...