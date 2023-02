Ignazio La Russa e Anna Oxa a Belve questa sera, ed è già il caos (Di martedì 21 febbraio 2023) Grande attesa per le interviste di Ignazio La Russa e Anna Oxa a Belve di questa sera, martedì 21 febbraio, per la nuova tornata del format condotto da Francesca Fagnani nella quale presenzierà anche Wanda Nara. Tra il presidente del Senato e la cantautrice reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2023 girano già le prime anticipazioni. Ignazio La Russa e quella frase sul figlio gay Le parole attribuite a Ignazio La Russa che anticipano la sua intervista a Belve hanno già sollevato un polverone. Il presidente del Senato, incalzato sulla possibilità di un figlio omosessuale, non si è lasciato intimidire e ha risposto: “Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale? Accetterei con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Grande attesa per le interviste diLaOxa adi, martedì 21 febbraio, per la nuova tornata del format condotto da Francesca Fagnani nella quale presenzierà anche Wanda Nara. Tra il presidente del Senato e la cantautrice reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2023 girano già le prime anticipazioni.Lae quella frase sul figlio gay Le parole attribuite aLache anticipano la sua intervista ahanno già sollevato un polverone. Il presidente del Senato, incalzato sulla possibilità di un figlio omosessuale, non si è lasciato intimidire e ha risposto: “Se mio figlio mi dicesse di essere omosessuale? Accetterei con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mitzicim : RT @radio_zek: Per Ignazio #LaRussa un figlio gay è un dispiacere. Mai pari a quello di avere La Russa come seconda carica dello Stato http… - chiaraforti_ : RT @radio_zek: Per Ignazio #LaRussa un figlio gay è un dispiacere. Mai pari a quello di avere La Russa come seconda carica dello Stato http… - AndreaC01331998 : @PPBB2023 Condoglianze ai figli di Ignazio Benito La Russa ???? - activetyper : RT @radio_zek: Per Ignazio #LaRussa un figlio gay è un dispiacere. Mai pari a quello di avere La Russa come seconda carica dello Stato http… - Bufalenet : L'intervista di Ignazio #LaRussa riesce in un colpo solo a riunire nel biasimo #gay, tifosi del #Milan e opposizion… -