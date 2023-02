Ignazio La Russa a Belve: ‘Un figlio gay? Un piccolo dispiacere’ (Di martedì 21 febbraio 2023) Primo appuntamento con Belve, stasera in prima serata su Rai 2. Un programma televisivo incentrato, come sempre sulle interviste di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della politica che questa sera vedrà un ospite di eccezione: il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La partecipazione della seconda carica più importante della Repubblica italiana costituisce una novità di rilevo alla quale se ne somma un’altra che verrà affrontata proprio con La Russa: l’eventualità di avere un figlio gay. La risposta di La Russa sull’eventualità di avere un figlio gay E il Presidente del Senato ha dichiarato: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Primo appuntamento con, stasera in prima serata su Rai 2. Un programma televisivo incentrato, come sempre sulle interviste di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della politica che questa sera vedrà un ospite di eccezione: il presidente del Senato,La. La partecipazione della seconda carica più importante della Repubblica italiana costituisce una novità di rilevo alla quale se ne somma un’altra che verrà affrontata proprio con La: l’eventualità di avere un. La risposta di Lasull’eventualità di avere unE il Presidente del Senato ha dichiarato: “Un? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un...

