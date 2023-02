Identikit di Antonio Candela | giovane esterno del Venezia

Leggi su seriea24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Il classe 2000difensivo del, è tra i giovani più interessanti che la Serie BKT 2022-2023 ha messo in evidenza in questo scorcio di stagione.Il ragazzo che veste la maglia arancio-nero-verde da questa stagione è uno dei giocatori che, insieme a compagni come Joel Pohjanpalo, hanno trascinato ilnella risalita necessaria, dopo un inizio stagione sotto le aspettative. “La mia posizione preferita è quella di quinto della difesa, se proprio devo scegliere – ha dichiarato il giorno della presentazione in Laguna – ma mi piace fare anche il terzino”. La gioia di ogni allenatore.Soprattutto per quella di Paolo Vanoli, che da quando lo ha avuto a disposizione, lo ha quasi sempre mandato in campo: 8 volte nell’undici titolare, due volte da subentrato. Per un totale ...