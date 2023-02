I vigili di Roma non hanno le divise, decine di moto sono ferme per mancanza di equipaggiamento: la denuncia dei sindacati (Di martedì 21 febbraio 2023) È un duro attacco quello rivolto dai sindacati al sindaco di Roma Roberto Gualtieri quando hanno denunciato la carenza di divise per i vigili della Capitale e l’immobilità di circa una cinquantina di moto che non possono effettuare servizio in strada in assenza del necessario equipaggiamento da distribuire tra gli esponenti delle forze dell’ordine. I vigili di Roma non hanno le divise, decine di moto sono ferme per mancanza di equipaggiamenti A denunciare la situazione esistente a Roma è stato Marco Milani, segretario del Sulpl Romano. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) È un duro attacco quello rivolto daial sindaco diRoberto Gualtieri quandoto la carenza diper idella Capitale e l’immobilità di circa una cinquantina diche non poseffettuare servizio in strada in assenza del necessarioda distribuire tra gli esponenti delle forze dell’ordine. Idinonlediperdi equipaggiamenti Are la situazione esistente aè stato Marco Milani, segretario del Sulplno. ...

