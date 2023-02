I trend e i brand che hanno definito lo stile hip hop

Leggi su amica

(Di martedì 21 febbraio 2023) L’hip hop compie 50 anni ed è più influente che mai. Non solo un genere musicale, ma unodi vita che mescola musica, danza, graffiti e moda. La nomina di un’icona dell’hip hop come Pharrell Williams a direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton non è che l’ennesima conferma di come il movimento sia sempre rilevante, anche nel settore fashion. Oggi una mostra racconta la sua storia, al museo del Fashion Institute of Technology di New York, fino al 23 aprile. Fresh, Fly, and Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style si concentra sui temi più stringenti dellohip hop, dall’espressione del black pride, alla centralità di capispalla e denim, dall’influenza dello sport allodelle celebrities. La nascita dellohip-hop Nella New York anni 70, in un’epoca in cui la cultura disco era dominante, lo ...