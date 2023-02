I trend della London Fashion Week rivelano un ritorno alla bellezza gotica (Di martedì 21 febbraio 2023) Non poteva essere altrimenti: in una settimana della moda dedicata a Vivienne Westwood, scomparsa alla fine del 2022, il ritorno dello stile gotico era inevitabile. Come dichiarato dal British Fashion Council, infatti, la Fashion Week londinese si è rivelata un vero e proprio omaggio all’incredibile eredità della stilista. Ed è così che, in passerella, stile punk e couture si sono intrecciati in una serie di beauty look dall’estetica gothic chic, proprio come piaceva a Vivienne. Tendenze make up e capelli, da ammirare ora e copiare in vista dell’autunno inverno 2023/2024. Pennellate di colore quasi vampiresche, che giocano con tinte forti come il rosso e il nero, che dipingono occhi e labbra attraverso finish vellutati. Da abbinare ad acconciature che sembrano ... Leggi su amica (Di martedì 21 febbraio 2023) Non poteva essere altrimenti: in una settimanamoda dedicata a Vivienne Westwood, scomparsafine del 2022, ildello stile gotico era inevitabile. Come dichiarato dal BritishCouncil, infatti, lalondinese si è rivelata un vero e proprio omaggio all’incredibile ereditàstilista. Ed è così che, in passerella, stile punk e couture si sono intrecciati in una serie di beauty look dall’estetica gothic chic, proprio come piaceva a Vivienne. Tendenze make up e capelli, da ammirare ora e copiare in vista dell’autunno inverno 2023/2024. Pennellate di colore quasi vampiresche, che giocano con tinte forti come il rosso e il nero, che dipingono occhi e labbra attraverso finish vellutati. Da abbinare ad acconciature che sembrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : In #Lombardia, in diversi comuni simbolo della prima ondata di Coronavirus, Fontana sta migliorando il proprio risu… - you_trend : ?? Decision Desk YouTrend: Attilio Fontana è rieletto Presidente della Regione #Lombardia #MaratonaYouTrend - you_trend : L'ex assessore al Welfare della #Lombardia Giulio Gallera non è stato rieletto, essendo arrivato secondo nella prov… - ExplainMeTheTT : ##EintrachtNapoli 1) EintrachtNapoli sta diventando uno degli hashtag pi trend su Twitter perché c'è grande inte… - itsamrom : #Putin - #POTUS -> #OsamaBiladen -> #NordstreamSabotage #Germany ??' #terrorismo '??? gimme OUT NOW! The new EU Terr… -