I titoli italiani? Hanno una solida base, scrive il Financial Times (Di martedì 21 febbraio 2023) I titoli azionari italiani non sono spesso un punto luminoso, e Hanno subito un duro colpo dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ma in queste settimane la striscia vincente a Piazza Affari è in gran parte dovuta alle sue banche. In effetti, l'economia lenta del paese potrebbe aver preso un po' di slancio e le azioni italiane Hanno almeno una solida base su cui costruire. Lo scrive oggi il Financial Times nella sua storica sezione "Lex", mettendo l'accento – così come fatto nelle ultime settimane da Economist, Times, Faz e Le Figaro – sul buono stato di salute del nostro Paese, al netto dei noti problemi legate a inflazione, debito pubblico e guerra. Secondo l'analisi del Ft, il FTSE MIB è stato tradizionalmente ...

