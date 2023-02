I Pro Vita terzo partito al Pirellone (Di martedì 21 febbraio 2023) Nove consiglieri regionali eletti, quasi il 10% degli 80 seggi di cui si compone l’assemblea del Pirellone, e, di fatto, il terzo partito del centrodestra in Lombardia dopo Fratelli d’Italia e Lega, considerando che Forza Italia conta sei eletti, la lista di Fontana presidente 5 e Noi moderati 1. È il partito che non aveva simbolo sulla scheda, ma candidati in tutte le forze di destra, per i quali l’associazione si è spesa, avendo gli stessi sottoscritto prima delle elezioni il “manifesto valoriale” dell’associazione Pro Vita & Famiglia, la onlus che si batte “per la difesa della famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio tra uomo e donna” e che “difende il diritto alla Vita dal concepimento fino alla morte”. Sono 9 gli eletti al Pirellone aderenti ai valori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Nove consiglieri regionali eletti, quasi il 10% degli 80 seggi di cui si compone l’assemblea del, e, di fatto, ildel centrodestra in Lombardia dopo Fratelli d’Italia e Lega, considerando che Forza Italia conta sei eletti, la lista di Fontana presidente 5 e Noi moderati 1. È ilche non aveva simbolo sulla scheda, ma candidati in tutte le forze di destra, per i quali l’associazione si è spesa, avendo gli stessi sottoscritto prima delle elezioni il “manifesto valoriale” dell’associazione Pro& Famiglia, la onlus che si batte “per la difesa della famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio tra uomo e donna” e che “difende il diritto alladal concepimento fino alla morte”. Sono 9 gli eletti aladerenti ai valori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Transizione di genere. Crepet: «Assurdo assecondare fantasie dei bambini» ???????????? - jacopocoghe : #Sanremo Li abbiamo denunciati per atti osceni in luogo pubblico ???????????????????? - ultimora_pol : L'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia ha presentato un esposto in Procura contro Fedez e Rosa Chemical… - _Sazed : RT @GiovaQuez: I nuovi bandi dei servizi educativi di Roma prevedono la possibilità di indicare sul modulo di iscrizione al nido anche due… - _MinutForMinut : RT @Marco_dreams: In Florida una donna sarà costretta a partorire il figlio che morirà: al feto è stata diagnosticata la sindrome di Potter… -